Znaki towarowe w praktyce prawnika. Bezpłatne warsztaty.
Znaki towarowe w praktyce prawnika – bezpłatne warsztaty online Zapraszamy prawników, in-house’ów i pełnomocników na tydzień intensywnych, praktycznych spotkań poświęconych znakom towarowym. Uczestnicy zyskają nie tylko konkretne wskazówki i inspiracje do pracy, lecz także dostęp do eksperckiego doradztwa oraz możliwość nawiązania wartościowych kontaktów w środowisku prawniczym. Warsztaty odbywają się na żywo na platformie ZOOM, w formule interaktywnych sesji, podczas których prawnicy mogą zadawać pytania, konsultować własne przypadki i zdobywać wiedzę niezbędną w codziennej praktyce zawodowej. Tydzień pełen praktycznych wskazówek, inspiracji, doradztwa, kontaktów. 📍 Dzień 1 – wtorek 7.10 | LIVE o 16:00 Znak towarowy – pułapka czy szansa? 🔍 Dowiedz się, gdzie ukryte są największe ryzyka prawne i jak może je rozbroić prawnik już na pierwszym spotkaniu z klientem. 📍 Dzień 2 – środa 8.10 | LIVE o 16:00 + PDF 7 błędów, które kosztują wiele 📄 Poznasz najczęstsze błędy klientów (i prawników) oraz pytania, które powinnaś/nieneś zadać przy każdej nowej marce. 📍 Dzień 3 – czwartek 9.10 | LIVE o 16:00 + Q&A Strategia, która zmienia wszystko! Od przypadku do metody 🧠 Otrzymasz przejrzystą strukturę działania, którą możesz wdrożyć od razu sam(a) lub z nami. Warsztaty bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń Zapisy na warsztaty: https://edu.poraj.com/warsztaty-znaki-2025-org
2025-09-30, 15:54

Anna Cybulka 

Zapisy:  https://edu.poraj.com/warsztaty-znaki-2025-org

KONTAKT / AUTOR
Anna Cybulka
Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa sp.o o.o.
605105924
605105924
ZAŁĄCZNIKI
screenshot-2025-09-30-at-14-37-27-znaki-towarowe-w-praktyce-prawnika.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kancelaria Poraj
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.