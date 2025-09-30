Znaki towarowe w praktyce prawnika. Bezpłatne warsztaty.

Znaki towarowe w praktyce prawnika – bezpłatne warsztaty online Zapraszamy prawników, in-house’ów i pełnomocników na tydzień intensywnych, praktycznych spotkań poświęconych znakom towarowym. Uczestnicy zyskają nie tylko konkretne wskazówki i inspiracje do pracy, lecz także dostęp do eksperckiego doradztwa oraz możliwość nawiązania wartościowych kontaktów w środowisku prawniczym. Warsztaty odbywają się na żywo na platformie ZOOM, w formule interaktywnych sesji, podczas których prawnicy mogą zadawać pytania, konsultować własne przypadki i zdobywać wiedzę niezbędną w codziennej praktyce zawodowej. Tydzień pełen praktycznych wskazówek, inspiracji, doradztwa, kontaktów. 📍 Dzień 1 – wtorek 7.10 | LIVE o 16:00 Znak towarowy – pułapka czy szansa? 🔍 Dowiedz się, gdzie ukryte są największe ryzyka prawne i jak może je rozbroić prawnik już na pierwszym spotkaniu z klientem. 📍 Dzień 2 – środa 8.10 | LIVE o 16:00 + PDF 7 błędów, które kosztują wiele 📄 Poznasz najczęstsze błędy klientów (i prawników) oraz pytania, które powinnaś/nieneś zadać przy każdej nowej marce. 📍 Dzień 3 – czwartek 9.10 | LIVE o 16:00 + Q&A Strategia, która zmienia wszystko! Od przypadku do metody 🧠 Otrzymasz przejrzystą strukturę działania, którą możesz wdrożyć od razu sam(a) lub z nami. Warsztaty bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń Zapisy na warsztaty: https://edu.poraj.com/warsztaty-znaki-2025-org